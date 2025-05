Inaugurada primeira sala sensorial da Rede Municipal de Educação de Anápolis

Iniciativa da unidade mostra os avanços na educação inclusiva da rede municipal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A medida busca ampliar os serviços educacionais na cidade, possibilitando maior acessibilidade para crianças com necessidades especiais.

O espaço conta com áreas de educação sensorial que incentivam o aprendizado, brinquedos para brincadeiras lúdicas que unem texturas, cores e sons.

De acordo com a diretora da Escola Municipal Lions Anhanguera, Letícia Santana, a ideia foi pensada para que as crianças tenham um espaço para regular os estímulos sensoriais.

“A sala sensorial foi pensada a partir da nossa demanda, as crianças precisavam de um lugar especial que atendessem as necessidades. Nós corremos atrás e pensamos em cada brinquedo que possa atender as crianças com necessidades especiais, sendo autismo ou outras necessidades”, explicou a Gestora.

Segundo a secretária municipal de Educação, Adriana Vilela Arantes, a iniciativa da unidade mostra os avanços na educação inclusiva da rede municipal.

“Nós parabenizamos e agradecemos pois isso motiva para que tenhamos mais salas sensoriais na rede de ensino. Isso irá ajudar a oferecer acessibilidade para as crianças que poderão contar com esse outro auxílio”, afirmou a secretária.