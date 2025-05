Prefeitura de Anápolis inicia atendimento odontológico especializado com anestesia geral

Ação representa um avanço da Prefeitura de Anápolis no atendimento especializado (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A aplicação de anestesia geral em tratamentos odontológicos ocorre em casos específicos, quando o paciente possui necessidades especiais e não é recomendado a imobilização durante a consulta.

Com a nova opção, oferecida de forma gratuita pelo município, pacientes com casos odontológicos graves que exigem essa condição terão uma nova possibilidade de tratamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o novo atendimento integra as propostas de melhorias para a saúde municipal, promovendo avanços importantes em acessibilidade e qualidade do atendimento odontológico.

Anteriormente, os pacientes especiais que necessitavam de sedação para a realização de procedimentos odontológicos não conseguiam realizar o tratamento no município, sendo encaminhado para a regulação do Estado.

Com a mudança, os atendimentos especializados serão agendados em Anápolis diretamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), sendo posteriormente atendidos no Hospital Municipal Alfredo Abrahão.