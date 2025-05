Luziânia é a primeira cidade a receber Circuito das Cavalhadas 2025

Luziânia abre Circuito das Cavalhadas com programação nessa sexta-feira e sábado (Fotos: Michelly Matos)

Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, protagoniza a primeira das 15 encenações das batalhas entre mouros e cristãos integrantes do Circuito das Cavalhadas 2025.

A programação começa na sexta-feira (30/05), às 18 horas e 30 minutos, com a Missa de Envio dos Cavaleiros, na Capela do Divino Espírito Santo e tem o seu ponto alto no sábado (31/05), com o desfile às 16 horas e a batalha às 17 horas no Ginásio de Esportes José de Araújo Leite.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura, apoia as prefeituras que realizam a festividade com um investimento de R$ 4,4 milhões. O recurso tem como objetivo fortalecer a estrutura de arquibancadas, tendas, banheiros e toda a montagem necessária para atendimento ao público nas cidades participantes do circuito.

“É um festejo que aquece o setor hoteleiro, de bares e restaurantes do município, além de resgatar e valorizar uma importante tradição. Isso mostra como as Cavalhadas são importantes para o desenvolvimento econômico, social e cultural dessas cidades”, pontuou a secretária da Cultura, Yara Nunes.

No município de Luziânia, as Cavalhadas foram retomadas em 2023 após um hiato de 17 anos. Em seu terceiro ano de retomada, a Associação das Cavalhadas de Luziânia tem trabalhado no fortalecimento de sua apresentação ao longo de todo o ano.

Seja na preparação das indumentárias de seus cavaleiros e nos ensaios, seja na participação dos festejos em outras cidades, como em Silvânia, município que em 2024 também viveu sua retomada e contou com o suporte do grupo de cavaleiros da cidade.

Além da preparação direta dos participantes do festejo, a Prefeitura de Luziânia tem trabalhado na educação patrimonial dentro da rede municipal de ensino. Para isso, atividades lúdicas sobre a tradição goiana têm sido apresentadas nas unidades de ensino promovendo a salvaguarda deste histórico festejo.

“O suporte do Governo de Goiás tem sido fundamental para o aperfeiçoamento das nossas tradições. Teremos uma grande e bonita festa em que fé e cultura exemplificam parte da identidade goiana”, explicou o prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto.

História

As primeiras Cavalhadas do Estado de Goiás aconteceram no Arraial de Santa Luzia, hoje Luziânia, no ano de 1751, unindo elementos teatrais, históricos, culturais e religiosos.

A ideia dessa tradição é reviver artisticamente as batalhas medievais entre cavaleiros cristãos e mouros ocorridas entre os séculos IX e XV, com direito a trajes típicos, inclusive para os cavalos que participam da encenação.

Há ainda, em algumas cidades, a presença dos Mascarados, que representam o povo saindo às ruas e promovendo algazarras.

Serviço

Assunto: Circuito das Cavalhadas 2025| Cavalhadas de Luziânia

Entrada gratuita

Programação:

Sexta-feira (30/05)

18h30: Missa de Envio dos Cavalheiros na Capela do Divino Espírito Santo

Sábado (31/05)

16h: Desfile – Ponto de concentração: Igreja Matriz

17h: Corrida – Ginásio de Esportes José de Araújo Leite