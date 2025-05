Cia Nudante leva espetáculo infantojuvenil à cidade de Goiás

Com entrada gratuita, montagem do “Le Tombé – Dança, Teatro e Infância,” será apresentada nesta quinta (29/05) e sexta-feira (30/05), Circo-Teatro Rosinha do Brejo, na cidade de Goiás (Foto: Isabelle Almeida)

O espetáculo infantojuvenil Le Tombé, da Cia Nudante, de Anápolis, chega ao Circo-Teatro Rosinha do Brejo, na cidade de Goiás, com uma proposta que une teatro, dança e comicidade em uma linguagem lúdica e acessível.

Com entrada gratuita, a montagem será apresentada nesta quinta (29/05) e sexta-feira (30/05) e conta com atuação de Ludmila Machado, Ana Clara Dafico e Danilo Leão, sob direção de Izabela Nascente.

Intitulado Le Tombé – Dança, Teatro e Infância, o projeto contempla dez apresentações em diferentes espaços culturais e sociais, com foco na democratização do acesso à arte e no estímulo à formação de plateia entre o público infantil.

A iniciativa conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

O espetáculo apresenta uma narrativa leve e poética voltada ao público jovem, costurando elementos do teatro, da dança e da mímica. A história gira em torno de Joana, uma menina de 8 anos que descobre, entre brincadeiras em seu quarto, o poder dos sonhos.

Além de espaços culturais consagrados, como o Circo Cinema Rosinha do Brejo, as apresentações ocorrem também em escolas e centros comunitários. Para garantir a inclusão, todos os espetáculos contam com tradução em Libras, audiodescrição e apoio à mobilidade.

Visando fortalecer o cenário cultural e estimular a criatividade, a programação inclui intercâmbios artísticos com coletivos locais, conversas com o público após as sessões e oficinas gratuitas de expressão corporal, contação de histórias, desenho e criação cênica, voltadas para os estudantes da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral.

Com expectativa de alcançar mais de mil pessoas, Le Tombé – Dança, Teatro e Infância busca ampliar o alcance da produção cultural e promover conexões entre artistas e públicos diversos. A coordenação é da produtora e artista Ludmila Machado, que também ministra oficinas e conduz os preparos corporais, ao lado de uma equipe especializada em arte-educação e produção cultural.

Criada em 2018 pelos artistas Ludmila Machado e Danilo Leão, a Cia Nudante atua a partir de Anápolis, integrando diferentes linguagens como teatro, dança, música, mímica e formas animadas. Com ampla experiência na cena cultural goiana, o grupo desenvolve espetáculos e ações educativas que buscam ampliar o acesso à arte e valorizar a diversidade de expressões.

Serviço

Turnê Le Tombê – Dança-Teatro Infanto-Juvenil

Data: quinta e sexta-feira (29 e 30/05)

Horário: 9h e 15h (quinta-feira) e 19h (sexta-feira)

Local: Circo Cinema Rosinha do Brejo – cidade de Goiás

Sessões para estudantes e abertas ao público (com Libras)