Caiado anuncia Centro Estadual de Computação Aberta em IA

Governador Ronaldo Caiado participa da abertura do Empreenda Digital 2025, em Goiânia, e garante apoio ao desenvolvimento do setor de tecnologia e inovação em Goiás (Fotos: Wesley Costa)

A importância do investimento em tecnologia no serviço público foi destacada pelo governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira (28/05), durante palestra de abertura do Empreenda Digital 2025. Ele também citou a recém-criada Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial e revelou a intenção de criar um centro estadual de computação aberta para o desenvolvimento de pesquisas na área.

Realizado em Goiânia (GO) pelo Portal 6, em parceria com o UOL, o evento colocou em pauta tendências e troca de experiências nas áreas de inovação, empreendedorismo e transformação digital.

“Desde que iniciamos a gestão, com todas as limitações que tínhamos, nos preocupamos muito em preparar o Estado para que não perdêssemos tempo em relação às oportunidades que a inovação oferece”, reforçou Caiado, ao fazer um relato sobre a trajetória recente de Goiás na área de tecnologia e inovação.

De acordo com ele, desde 2019, a gestão estadual investiu na implementação de ferramentas tecnológicas, fato que colocou o Governo do Estado no topo do ranking nacional quando o assunto é oferta de serviços públicos digitais.

O governador ressaltou que é um homem que acredita na ciência e na pesquisa. “Elas diferenciam os governos e os países. Antes, Goiás não era referência em nenhuma destas áreas. Quando assumimos, o Estado ocupava a 25ª de 27 posições em oferta de serviços digitais. Hoje, somos líderes em todas as avaliações feitas”, contou.

A Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial foi um dos destaques da fala de Caiado. A iniciativa ganhou destaque no país por seu pioneirismo e visão de estimulo à criação e ao desenvolvimento de ferramentas digitais.

Durante o evento, o governador falou do projeto de criar de uma estrutura no Hub Goiás, em Goiânia, para o desenvolvimento de pesquisas na área. “Nos próximos dias, faremos a aquisição do nosso centro estadual de computação aberta em inteligência artificial”, disse ele.

“As ações do governo são para dizer a quem quer produzir que existe legislação que autoriza esse trabalho, com software aberto, e que a capacidade do Estado deve ser de dar apoio. Não há nada que impedirá quem deseja trabalhar”, acrescentou.

Transformação

Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial foi um dos destaques da fala de Caiado (Foto: Wesley Costa)

Em sua primeira edição, o Empreenda Digital 2025 teve como sede o Hotel Transamerica Collection, no Setor Marista, em Goiânia. A programação segue até as 17 horas desta quarta-feira (28/05).

“É uma alegria grande ver esse espaço recheado de pessoas que desejam aprender mais sobre o digital, aprimorá-lo em seus negócios e que acreditam mesmo que ele pode transformar não apenas empresas, mas também vidas”, explicou o organizador do evento e diretor-geral do Portal 6, Weverthon Dias.

O evento contou com a participação de profissionais de referência na área, como a empreendedora e jurada do Shark Tank Brasil, Monique Evelle; o CEO da Maker e autor do livro “Para os seus próximos mil anos”, Ricardo Cavallini; o CEO da Geolab, Georges Hajjar Jr; o presidente do Café Rancheiro, Ricardo Ander; o fundador do Brasil Escola e CEO da Rede Omnia, Thiago Ribeiro; o diretor de Negócios do UOL, Ricardo Canto Moreira Leite, entre outros.