Abertas inscrições para crianças participarem de circuito de rua escolar

Projeto contará com três etapas, sendo uma no primeiro semestre e duas no segundo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Projeto Zatopek é um circuito de corrida de rua escolar, com a participação de alunos de diversas escolas da rede municipal de educação.

Neste ano, a competição retoma a programação com a primeira etapa marcada para o dia 31 de maio, às 8h, na pista de atletismo da Unievangélica. Ao todo, o projeto contará com três etapas, sendo uma no primeiro semestre e duas no segundo.

O projeto é realizado por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, e busca incentivar a prática esportiva e a participação em atividades extracurriculares entre as crianças do município.

Os participantes vencedores receberão medalhas e poderão acumular pontos ao longo das etapas. Os atletas com maior pontuação serão premiados com troféus, ao final do ano.

Até o momento, o projeto conta com a inscrição das seguintes escolas municipais: Afonsina Mendes do Carmo, Alfredo Jacomossi, Betesda Primavera, Cora Coralina, Dona Alexandrina, Jahir Ribeiro Guimarães, Lions Anhanguera, Luiz Carlos Bizinotto, Professora Nadyr de Souza Andrade, Raymundo Paulo Hargreaves, Realino José de Oliveira, Rodolf Mikel Ghannan.

Categorias separadas por faixa etária

A edição de 2025 terá quatro categorias, divididas conforme a faixa etária dos participantes. Crianças nascidas a partir de 2017 disputarão na categoria “Mini atletinha” (400 metros); as nascidas entre 2015 e 2016 na categoria “Atletinha” (800 metros); as de 2013 e 2014, na categoria “Mirim” (1000 metros); e aquelas nascidas entre 2011 e 2012 participarão da categoria “Infantil” (1.609 metros).