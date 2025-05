Inscrições para a quarta etapa do 14º Circuito Anapolino abrem nesta quarta-feira (28)

Serão disponibilizadas seis mil vagas para o percurso de 5 km, com concentração na Avenida Brasil Sul (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, serão disponibilizadas seis mil vagas para o percurso de 5 km, com concentração na Avenida Brasil Sul.

O evento é organizado pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A iniciativa tem como objetivo promover o atletismo no município de forma gratuita, possibilitando que mais pessoas iniciem a prática esportiva, além de incentivar os atletas locais.

Nesta etapa, a medalha entregue a todos os participantes inscritos trará a letra “P”. O circuito contará com oito etapas ao longo do ano e, ao conquistar as oito medalhas, o participante poderá formar o nome da cidade: “ANÁPOLIS”.

Suspensão de atletas por faltas

Uma mudança anunciada pela organização do evento é a suspensão de atletas que registraram falta na última etapa.

Segundo o regulamento, o atleta que não retirou o material da última etapa estará impedido de se inscrever para a etapa seguinte, salvo se apresentar atestado médico do dia de retirada do material de prova e até o 2º dia útil das provas.

Esses candidatos terão a participação bloqueada por uma etapa. A medida busca filtrar melhor os atletas que não possuem interesse real em participar da competição e abrir vagas para outros interessados.