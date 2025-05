Escolas do Futuro têm 901 vagas para cursos gratuitos de tecnologia e inovação

Interessados em capacitação profissional nas áreas de tecnologia e inovação devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo (Foto: Secti)

O Governo de Goiás está com inscrições abertas para 901 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia e inovação. As oportunidades são oferecidas pelas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), com aulas 100% on-line, duração de 160 horas e realização em 40 dias letivos.

As vagas atendem moradores de todo o estado com idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. Os interessados podem se inscrever no site https://efg.org.br/editaiscursos.

Cursos

Os cursos abrangem temas estratégicos para o mercado digital, como e-commerce, marketing digital, inteligência artificial, programação de computadores, criação de conteúdo digital, mídias sociais, entre outros.

A seleção é feita por ordem de inscrição, seguindo o modelo de fluxo contínuo. A convocação para matrícula ocorrerá conforme o preenchimento das turmas.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e reforça o compromisso do Governo de Goiás com a democratização do acesso ao conhecimento e à formação profissional de qualidade.

Com foco nas demandas do mercado e na transformação digital, o programa busca preparar profissionais qualificados para os desafios da nova economia e impulsionar o desenvolvimento tecnológico em todo o estado.

As vagas estão distribuídas entre as cinco unidades das EFGs, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto. Do total, 60% são destinadas, prioritariamente, a públicos em situação de vulnerabilidade social, como estudantes da rede pública, pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio.

Escolas do Futuro

Desde sua criação, as Escolas do Futuro de Goiás atuam como polos de formação técnica e cidadã voltados para as profissões do futuro. Desde 2021, as unidades são geridas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG).