Goiás é vice-líder na geração de empregos no país em abril

Indústria ocupa a segunda posição no ranking de geração de postos de emprego formais em Goiás (Fotos: Edinan Ferreira/SGG)

O mercado de trabalho goiano atingiu um patamar inédito em abril de 2025, refletindo a trajetória de crescimento econômico do Estado. Com a criação de 14.780 novos postos de trabalho formais, Goiás registrou o melhor desempenho para o mês de abril desde o ano de 2020, de acordo com os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

Esse resultado é reflexo de 92.435 admissões e 77.655 desligamentos, representando uma expansão de 0,91% no contingente de empregos formais durante o período. Esse crescimento não apenas posiciona Goiás como detentor do segundo maior avanço percentual em âmbito nacional para o mês, mas também eleva o estoque total de empregos com carteira assinada no estado ao novo recorde de 1.630.857 postos de trabalhos formais.

A robustez do mercado de trabalho goiano reflete-se no desempenho positivo de todos os setores econômicos. O setor de Serviços destacou-se como principal motor da geração de empregos, contribuindo com 4.989 novas vagas.

A Indústria criou 3.356 postos, seguida pela Construção Civil, que somou 3.194 oportunidades. Em paralelo, a Agropecuária e o Comércio também apresentaram saldos positivos, com 2.122 e 1.119 novas vagas, respectivamente.

Para o governador Ronaldo Caiado, os números indicam que as famílias goianas têm passado a contar com uma fonte de renda segura, um fator importante para a redução das desigualdades sociais.

“O emprego é a maior política social que existe no mundo. Incentivar a criação de vagas é uma meta do meu governo”, comentou.

Acumulado do ano

Enquanto o Brasil registra um crescimento médio de 1,95%, Goiás goiano alcançou uma expansão de 3,56% no mesmo período (Foto: Edinan Fernandes/SGG)

No panorama acumulado de 2025, o desempenho de Goiás mostra-se ainda mais notável. Enquanto o Brasil registra um crescimento médio de 1,95% no número de empregos formais, o estado goiano alcançou uma expansão de 3,56% no mesmo período, superando a média nacional em 1,61 ponto percentual.

Com isso, Goiás assume a liderança no ranking de crescimento acumulado entre todas as unidades federativas do país.

No contexto regional, Goiás também se destaca. Com uma expansão de 0,48% acima da média do Centro-Oeste, o que representa o acumulado de 3,08% até abril, Goiás mantém a liderança na geração de oportunidades de trabalho na região.