Lançado videocast com orientações sobre o mercado de trabalho

Nova série integra o projeto CEADI Conecta, que busca tratar de diferentes temáticas para a população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os episódios contarão com orientações e dicas de profissionais da área, que irão abordar temas como empreendedorismo e a importância da formalização no mercado local.

A criação de aulas gratuitas de reforço e o lançamento de videocasts sobre diversos temas fazem parte das ações realizadas pelo Centro Municipal de Ensino a Distância (CEADI). A nova série integra o projeto CEADI Conecta, que busca tratar de diferentes temáticas para a população.

Os episódios podem ser acessados gratuitamente pelo canal do CEADI no YouTube. No canal, também é possível conferir conteúdos de reforço escolar das disciplinas de matemática e língua portuguesa, além de aulas preparatórias para avaliação da educação básica.

O ensino digital tem sido um dos principais investimentos da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. Segundo a pasta, a previsão é que novas parcerias sejam firmadas nos próximos dias, e, com isso, novos vídeos com diversos assuntos sejam disponibilizados para a população.