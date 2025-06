Anápolis representa Goiás em evento nacional de saúde pública com projeto de combate à sífilis

Município chegou à etapa nacional após se destacar nas fases estadual e regional, apresentando o projeto “Educação Permanente em Saúde: superando os desafios no enfrentamento e combate à sífilis em Anápolis” (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O projeto foi apresentado pela enfermeira especialista em Saúde da Mulher, Nhiara Pereira Taveira, que representou a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis.

Destaque em etapas anteriores

A primeira etapa ocorreu em março deste ano e reuniu 271 trabalhos homologados. Desses, 55 municípios e 17 regiões de saúde foram contemplados. Anápolis foi um dos 48 municípios goianos com propostas aprovadas.

Em abril deste ano, a cidade também se destacou na 5ª Mostra Goiana de Experiências Exitosas e Inovadoras no SUS, que teve 100 trabalhos selecionados para apresentação. Desses, 26 foram escolhidos para representar Goiás na mostra nacional promovida pelo Conasems, incluindo o projeto anapolino.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a presença de Anápolis na etapa nacional reafirma o protagonismo do município no cenário da saúde pública e evidencia a eficácia das estratégias adotadas para enfrentar desafios locais com soluções inovadoras e replicáveis.