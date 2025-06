Simpósio sobre Uso Medicinal da Cannabis reúne especialistas e juristas em Anápolis Evento inédito promovido pela OAB Anápolis abordou saúde, direito e acesso ao tratamento com Cannabis medicinal

Nesta quinta-feira (26), Anápolis sediou o 1º Simpósio Integrado sobre o Uso Medicinal da Cannabis, um marco inédito para a cidade e para o debate regional sobre o tema. Realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Anápolis (OAB), o evento reuniu gratuitamente profissionais da saúde, juristas, pacientes, lideranças indígenas e representantes de associações para discutir os aspectos terapêuticos, sociais, econômicos e legais do uso da Cannabis no Brasil.

Durante todo o dia, o simpósio apresentou uma programação multidisciplinar. Pela manhã, especialistas em medicina, odontologia, psicologia, farmácia, fisioterapia e saberes ancestrais compartilharam experiências clínicas e científicas sobre o uso da planta no tratamento de doenças crônicas, dor e outras condições. À tarde, o foco se voltou para os aspectos jurídicos e legislativos, com palestras de advogados, parlamentares e representantes de associações que atuam na pauta da Cannabis terapêutica.

Avanço para a saúde e para o direito

Para a presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Anápolis, Dra. Ana Paula Souza, o simpósio representou um avanço importante. “Abrimos espaço para um debate sério e necessário. O direito à saúde precisa caminhar junto com a informação. Este evento foi uma oportunidade de acolher famílias, pacientes e profissionais que buscam orientação segura e legal sobre o uso medicinal da Cannabis.”

O vice-presidente da OAB Anápolis, Dr. Leandro Viturino, também destacou a relevância do simpósio. “A OAB Anápolis reafirmou seu compromisso com os temas que impactam a vida das pessoas. Debater o acesso à Cannabis medicinal é discutir dignidade, cidadania e equidade no cuidado à saúde.”

Conexão entre ciência, tradição e justiça social

O naturólogo Derick Rezende, presidente da SouCannabis e coorganizador do evento, celebrou a repercussão positiva do simpósio. “Ver Anápolis abraçar esse debate nos mostra que estamos no caminho certo. Unimos ciência, saberes tradicionais, direito e empatia para garantir mais acesso e menos preconceito. A Cannabis medicinal salva vidas, e conhecimento é a ponte para garantir esse direito.”

Com grande participação da comunidade, o evento contou com representantes de universidades, profissionais de diversas áreas, estudantes, pacientes e associações. O simpósio reforçou o papel de Anápolis como protagonista no debate sobre políticas públicas e acesso à saúde no Brasil.