Procon realizará atendimento móvel no Recanto do Sol e região na próxima semana

O atendimento especializado será oferecido à população de forma gratuita. No local, diversos serviços estarão disponíveis, como a abertura de reclamações e o registro de denúncias, orientações jurídicas sobre relações de consumo e a consulta de direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, as equipes oferecerão apoio para negociação de dívidas com empresas e prestadores de serviços, informações sobre cobranças indevidas, compras online, contratos com cláusulas abusivas, além do encaminhamento para audiências de conciliação, quando aplicável.

Idosos, gestantes, pessoas com deficiência e pessoas com crianças de colo terão direito a atendimento prioritário no local.

O Procon atua em Anápolis promovendo a cidadania, a educação para o consumo e a defesa dos direitos do consumidor. Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato pelo número (62) 98551-8185 ou pelo e-mail procon@anapolis.go.gov.br.