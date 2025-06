Troca de ingressos do Torcida Premiada para Grêmio Anápolis x Trindade será realizada no domingo (29)

Para garantir o ingresso, o contribuinte deve apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Desta vez, a troca será realizada na arquibancada coberta do estádio — uma alteração em relação às edições anteriores, que aconteciam na arquibancada descoberta. As trocas ocorrerão das 7h30 às 10h, momentos antes do início do jogo.

Para garantir o ingresso, o contribuinte deve apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto. O programa Torcida Premiada é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que valoriza os bons pagadores e incentiva o apoio ao esporte local.