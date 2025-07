Goiás decreta emergência por Síndrome Respiratória Aguda Grave

Decreto do Governo de Goiás publicado nesta segunda-feira (30/06) permite a instalação de novos leitos para pacientes com Srag (Foto: Secom)

O Governo de Goiás decretou, nesta segunda-feira (30/06), situação de emergência em razão do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Secretaria da Saúde (SES-GO), o estado ultrapassou, por sete semanas epidemiológicas consecutivas, a taxa de incidência de casos acima do limite esperado. Em 2025, até o momento, foram registrados 6.743 casos — sendo 1.117 por Influenza, 306 por Covid-19, 1.486 por Vírus Sincicial Respiratório e 680 por Rinovírus.

Com o avanço dos casos, aumentaram também as solicitações de internação hospitalar, pressionando as taxas de ocupação de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), tanto nas unidades públicas quanto nas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O decreto viabiliza a abertura imediata de novos leitos para atendimento de pacientes com quadros respiratórios graves, ação considerada essencial diante do crescimento da demanda por internações.

Entre janeiro e junho de 2024, Goiás contabilizou 8.011 solicitações de internação por Srag. No mesmo período de 2025, esse número chegou a 10.676 — alta de 33,27%. Somente em maio, foram 2.406 solicitações, contra 1.767 no mesmo mês do ano anterior.

Além do Governo de Goiás, 24 municípios solicitaram ao Ministério da Saúde recursos para conversão de leitos de UTI adulto em unidades especializadas no atendimento de Srag.

Durante o ano de 2024, foram registrados 7.477 casos, sendo 905 por Influenza e 960 por Covid-19. O Diagrama de Controle da Influenza em 2025 mostra aumento dos casos a partir do fim de março, com pico entre o final de abril e início de junho (semanas epidemiológicas 17 a 21).

Durante sete semanas consecutivas, os registros de Influenza permaneceram acima do limite superior esperado, configurando alerta contínuo à Secretaria de Estado da Saúde.

Sala de Situação

Desde 15 de maio, a SES-GO mantém ativa a Sala de Situação de Doenças Respiratórias, criada para monitoramento estratégico da Srag. O grupo acompanha em tempo real os dados de ocupação hospitalar e a evolução dos casos, realiza reuniões semanais e articula diferentes áreas da secretaria na definição de medidas preventivas e assistenciais.

A vacinação contra a gripe (Influenza) foi iniciada no dia 1º de abril e, após 45 dias de vacinação voltada para os grupos prioritários, a vacinação foi aberta (no dia 16 de maio) para toda a população a partir de 6 meses de idade.

A cobertura vacinal no país está em 42,10% e em Goiás em 39%, com 1.502.876 doses aplicadas. A SES já distribuiu aos municípios goianos 2.207.980 doses da vacina para os municípios. Em 2024, a cobertura em Goiás ficou em 48,74% para os grupos prioritários.

A pasta alerta que a baixa adesão à vacinação aumenta o risco de agravamento da doença entre os grupos vulneráveis, o que pode comprometer a capacidade de resposta do sistema de saúde. Os dados por faixa etária apontam maior incidência de casos em crianças, enquanto os óbitos se concentram em idosos.

Dos 6.743 casos registrados até o momento, 2.654 são em menores de 2 anos; 754 em crianças de 2 a 4 anos; 659 em crianças de 5 a 9 anos; e 1.414 em pessoas com mais de 60 anos. Dos 402 óbitos confirmados, 256 ocorreram em idosos acima de 60 anos; 40 em crianças menores de 2 anos; 35 em pessoas de 50 a 59 anos; e 29 entre 40 e 49 anos.

Confira a íntegra do Decreto nº 10.716/2025 no link.