Primeira Quarta Cultural de julho exibe documentário goiano no Teatro Municipal

Entrada para o evento é gratuita e sujeita à lotação do espaço (Foto: Pedro Diniz / altosplanos)

A Quarta Cultural é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que promove, todas as quartas-feiras, atrações artísticas gratuitas, com o objetivo de valorizar a cultura regional e democratizar o acesso à arte. A entrada para o evento é gratuita e sujeita à lotação do espaço.

Paralelamente ao evento, na parte externa do Teatro, acontecerá a Feira Cultural com Praça Gastronômica. Expositores interessados em participar da feira devem entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria: (62) 99358-2323.