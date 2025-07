Prefeitura de Anápolis entrega salas modulares para Educação Infantil

Chegada das novas salas representa um reforço importante na oferta educacional (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

As salas modulares são construídas com estruturas pré-moldadas e contam com mobiliário completo: mesas, cadeiras, quadro branco, armário para os professores e ar-condicionado, proporcionando conforto e funcionalidade para os estudantes e educadores.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, neste momento, a prioridade é o atendimento às crianças do Infantil 4 e 5, com foco na preparação para o processo de alfabetização e transição para o Ensino Fundamental. A escolha por essa faixa etária tem como base a organização pedagógica e a maior necessidade de vagas nessa etapa.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Vilela Arantes, a chegada das novas salas representa um reforço importante na oferta educacional.

“Essas salas têm como objetivo oferecer oportunidade às crianças que estão na fila de espera. Sabemos a importância de garantir um ensino de qualidade. Temos profissionais bem preparados, que vão receber os novos estudantes com muito carinho. Nos próximos dias, teremos a instalação de outras salas, e isso faz parte do nosso compromisso em buscar uma educação cada vez melhor”, afirmou.