Prefeito Márcio Corrêa entrega escrituras a moradores de Anápolis

Evento ocorreu nesta quinta-feira (5) e marcou a entrega de 200 títulos de regularização fundiária por meio do Programa Escritura Cidadã (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Residente há 41 anos no Jardim Arco Verde, a aposentada Maria Rosa da Silva, de 68 anos, falou sobre a gratidão ao saber que agora possui a segurança jurídica que a escritura oferece. “Acabou quase 40 anos de espera. Eu nem acreditava mais. Receber esse documento hoje é motivo de muita alegria. Sou muito grata ao prefeito Márcio Corrêa”, frisou.

Também moradora do Jardim Arco Verde, a empregada doméstica Maria da Glória Pereira, de 71 anos, conta que mora no bairro há 47 anos e que, durante todo esse tempo, a sensação era de angústia por não ter a escritura. “Eu tinha medo de perder a casa. É a realização de um sonho que a gente tanto esperou”, afirmou.

Para o prefeito Márcio Corrêa, a ação representa um olhar atento a quem mais precisa. “É dignidade e tranquilidade para famílias que aguardavam esse momento há décadas. Esta é uma região que, infelizmente, ficou esquecida por muito tempo. Nosso dever é nós preocupar com quem foi deixado de lado e levar a presença e a atenção do poder público”, destacou.

Esta é a segunda etapa do Programa Escritura Cidadã, que prevê a entrega de 5 mil documentos. A primeira ocorreu em julho do ano passado, com a entrega de 104 títulos no Jardim São Paulo. A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Procuradoria-Geral do Município, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Asfalto

Durante o evento, o prefeito também entregou obras de asfaltamento na Avenida dos Ferroviários. “A região passou por uma intervenção completa realizada pela própria equipe da Prefeitura. Foram executados os serviços de pavimentação asfáltica e construção de meio-fio. Agora, uma nova frente de trabalho será iniciada para a implantação das calçadas.”