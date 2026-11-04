Inscrições para sorteio de 39 casas a custo zero em Santo Antônio da Barra terminam nesta quarta-feira

Famílias interessadas têm até 4 de novembro para se cadastrar gratuitamente no programa habitacional do Governo de Goiás

As inscrições para concorrer a uma das 39 casas a custo zero disponibilizadas pelo Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), no município de Santo Antônio da Barra, terminam nesta quarta-feira (04/11). Os interessados devem realizar o cadastro gratuitamente pelo site oficial da Agehab. As moradias fazem parte do programa Pra Ter Onde Morar.

Do total de unidades habitacionais, 35 serão destinadas à demanda geral. As outras quatro serão reservadas por determinação legal: uma para pessoas idosas (com 60 anos ou mais), uma para pessoas com deficiência ou famílias que tenham integrantes nessa condição e duas para mulheres em situação de violência doméstica.

Para participar da seleção, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio, não possuir imóvel próprio nem ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais de interesse social. Também é necessário ter mais de 18 anos ou ser emancipado, residir em Santo Antônio da Barra, possuir inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) no município e comprovar vínculo com a cidade nos últimos três anos, além de domicílio eleitoral local.

Para o presidente da Agehab, Juliano Ricardo Fuganti Mendes, o programa representa uma oportunidade de transformar a realidade de famílias que mais precisam de apoio habitacional. “Nosso objetivo é ampliar o acesso à moradia digna e garantir que famílias em situação de vulnerabilidade tenham a oportunidade de conquistar a casa própria. Por isso, é importante que os interessados aproveitem o prazo e realizem a inscrição, que é totalmente gratuita”, destaca.

Inscrição gratuita e critérios de seleção

O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site oficial da Agehab, no endereço www.goias.gov.br/agehab. A inscrição não garante automaticamente o recebimento da moradia. Os candidatos passam pelas etapas previstas no edital, incluindo sorteio e análise social realizada por profissionais do município, conforme os critérios estabelecidos para o programa.

A relação de candidatos classificados e desclassificados em cada etapa, assim como o resultado final da seleção, será divulgada no site institucional da Agehab. É importante que os interessados consultem o edital para conferir toda a documentação exigida e as condições de participação.

Serviço

Inscrições para o sorteio de 39 casas a custo zero em Santo Antônio da Barra

Onde se inscrever: https://www.goias.gov.br/agehab

Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás