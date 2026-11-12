Programa Fique em dia começa nesta quinta-feira (12)

Programa contempla débitos gerados até 30 de novembro de 2025 e oferece opções de pagamento à vista ou parcelado em até 60 vezes

Os descontos variam conforme a forma de pagamento. Para quem optar pela quitação à vista, a redução será de 100% sobre multas e juros. Nos parcelamentos, os abatimentos serão de 95% para pagamentos de duas a seis parcelas; 90% de sete a 20 parcelas; 80% de 21 a 40 parcelas; e 70% de 41 a 60 parcelas. A primeira parcela deverá corresponder a, no mínimo, 15% do valor da dívida após a aplicação dos descontos. As demais terão juros compensatórios de 1% ao mês. Em caso de atraso, serão aplicados multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Serão aplicadas reduções de 50% do seu valor atualizado por todos os encargos legais, somente para pagamento à vista em relação às multas legais e de ofício, multas vinculadas ao Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, respeitadas as condições estabelecidas no programa. Débitos inferiores a R$ 324,20 para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) e R$ 972,60 para pessoas jurídicas deverão ser pagos à vista. Nos parcelamentos, o valor mínimo de cada parcela será de R$ 162,10 para pessoas físicas e MEIs e R$ 486,30 para empresas.

Novas regras

O contribuinte poderá ser excluído do programa se deixar de pagar três parcelas, consecutivas ou alternadas, por mais de 90 dias após o vencimento – tendo como consequência a inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da ação de execução fiscal.

O contribuinte excluído automaticamente pelo não pagamento das parcelas, terá a participação vedada em outro programa de benefício fiscal relativo aos débitos contemplados por este programa pelo prazo de 24 meses, contados da data de exclusão.

Como participar

A adesão ao Fique em Dia poderá ser feita presencialmente no Rápido do Anashopping, de 8h às 17h – que está com 14 atendentes dedicados exclusivamente ao Refis. Uma novidade é a presença de representantes da Procuradoria-Geral do Município (PGM) para realizar os cálculos de honorários diretamente no local – permitindo que o cidadão saia do atendimento com os valores definidos e possa dar andamento à regularização de sua dívida. Outro canal para adesão é o Conecta Anápolis

Autoatendimento

A Prefeitura de Anápolis disponibiliza, neste ano, um site para autoatendimento https://360.anapolis.go.gov.br/dashboard/portal-cidadao/espacotributario . Para tanto, é necessário apenas o CPF e a senha do Gov.br para iniciar o atendimento e fazer a adesão ao programa.