Programação especial terá quatro horários de exibição por dia, com ingressos gratuitos retirados antecipadamente no Planetário (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante os dois dias de programação especial, serão realizadas quatro sessões, às 17h30, 18h30, 19h30 e 20h30. Entre os novos conteúdos estão produções sobre a SpaceX, as missões de exploração espacial, os avanços da engenharia e as descobertas científicas sobre o Universo. As projeções são realizadas na cúpula hemisférica, que proporciona uma experiência imersiva com imagens em 360 graus.

Retirada dos ingressos

Por questões de segurança e conforto do público, a cúpula comporta até 45 pessoas por sessão. A retirada dos ingressos deverá ser feita presencialmente no Planetário, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30. A quantidade de entradas é limitada à capacidade de cada horário.

A modernização da Cúpula 3D e a renovação da programação são uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Inclusão, em conjunto com a equipe do Planetário. A ação busca ampliar o acesso da população ao conhecimento científico e oferecer novas experiências de aprendizagem.

Sessões regulares

Após a programação de reinauguração, o Planetário continuará oferecendo sessões regulares de segunda a sexta-feira, às 18h30 e às 19h30. Nesse período, o acesso será organizado por ordem de chegada, respeitando o limite de 45 pessoas por sessão.