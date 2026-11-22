Canal reúne sete serviços públicos e já contabiliza mais de 166 mil contatos desde o lançamento. Emissão da Carteira de Identidade Nacional concentra 64% da procura (Foto: Sead)

Desde o lançamento, em agosto de 2026, a procura pelos atendimentos públicos do Governo de Goiás via WhatsApp cresce continuamente. Até o momento, foram registrados mais de 166 mil contatos, com média de 1.582 por dia.

Atualmente, sete funcionalidades estão disponíveis no aplicativo:

Matrícula escolar,

Boletim escolar,

Carteira de Identidade Nacional (CIN) simplificada,

Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),

Acompanhamento de licença ambiental,

Ouvidoria e tira-dúvidas com inteligência artificial.

WhatsApp Goiás

Para utilizar o canal, o cidadão deve adicionar o número (62) 3201-8700 à lista de contatos e iniciar uma conversa. A ferramenta funciona como porta de entrada para os serviços digitais do Estado, permitindo que a população resolva diferentes demandas pelo celular, sem necessidade de deslocamento ou enfrentamento de filas.

O projeto é coordenado pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Administração (Sead), em parceria com os órgãos estaduais responsáveis por cada serviço.

“A meta é levar o atendimento público para onde o cidadão já está. Ao reunir essas soluções no WhatsApp, eliminamos barreiras de deslocamento e garantimos que demandas essenciais, como a renovação da CNH ou a matrícula escolar, sejam resolvidas em poucos minutos, de qualquer município”, destaca o titular da Sead, Sérvulo Nogueira.

Entre as funcionalidades, a emissão da CIN lidera a procura e responde por 64% das demandas registradas. Já a matrícula e a consulta ao boletim escolar foram as inclusões mais recentes. Disponível desde 9 de novembro, a matrícula escolar já contabiliza mais de 28 mil acessos e ocupa a segunda posição no ranking de utilização da plataforma.

A expansão dos serviços está prevista para dezembro próximo, quando o Governo de Goiás pretende integrar mais oito funcionalidades ao canal. Entre as novidades estão notificações sobre agendamentos e entrega de documentos, além de novos atendimentos relacionados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), à Secretaria da Saúde (SES) e à Saneago.

Fonte: Secretaria da Administração – Governo de Goiás