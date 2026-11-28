Estrutura de atendimento inclui ainda serviços e projetos que complementam o trabalho realizado nas escolas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em relação ao início de 2025, o número de professores de AEE passou de 46 para 95, um crescimento de 106,5%. Já o quadro de profissionais de apoio passou de 173 para mais de 648, mais que o triplo de profissionais. A diretora de Inclusão, Diversidade e Cidadania, Lara Bethania Leite Moreira, explica que a ampliação das equipes integra o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da educação inclusiva e a garantia de acompanhamento adequado aos estudantes. Ela também destaca os investimentos na qualificação dos profissionais que atuam diretamente nas unidades escolares.

“Além das contratações, nosso trabalho também envolve formação continuada dos profissionais, encontros pedagógicos, orientação às equipes escolares e iniciativas de acolhimento às famílias, garantindo que a inclusão aconteça efetivamente no dia a dia das escolas”, ressalta.

A estrutura de atendimento inclui ainda serviços e projetos que complementam o trabalho realizado nas escolas. Entre eles estão a Clínica Escola do Autista, que oferece atendimento especializado e acompanhamento de crianças, fortalecendo o suporte às famílias; o CEMAD, referência no atendimento educacional especializado; e o Projeto Esporte Escola Inclusivo, que promove a participação, a socialização e o desenvolvimento motor dos estudantes com deficiência. As unidades escolares também desenvolvem projetos especiais para ampliar as oportunidades de aprendizagem, convivência e desenvolvimento.

Assessoras de Inclusão

A diretora esclarece que nas unidades que, em razão da menor demanda, não contam com professor específico de AEE, os estudantes recebem acompanhamento e orientação da equipe de Assessoras de Inclusão. O grupo também oferece auxílio a gestores, professores e profissionais de apoio, auxiliando na identificação das necessidades dos estudantes e na construção de estratégias adequadas para cada realidade escolar.

“Quando o assunto é inclusão, entendemos que a crescente demanda exige um processo contínuo, com planejamento, investimento e aperfeiçoamento permanente das políticas públicas, em conjunto com o Estado e a União. A inclusão não se constrói apenas com documentos e discursos, mas também com o trabalho constante para acolher as famílias e os estudantes. Por isso, não temos medido esforços para avançar e ter escolas cada vez mais preparadas para atender às necessidades de todos os alunos”, frisou.