Aumento reflete diretamente na redução da fila de espera (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com o aumento de número de oferta de atendimento, foram registrados 5.227 atendimentos de fisioterapia. Também foram disponibilizadas 1.917 vagas para triagem e realizadas 1.160 triagens entre março e setembro. Os serviços de terapia ocupacional, por sua vez, somaram 1.264 atendimentos no período informado.

A evolução mensal da fisioterapia mostra uma escalada crescente: foram 318 atendimentos em março, 321 em abril, 361 em maio, 494 em junho, 849 em julho, 916 em agosto, 995 em setembro e 979 em outubro.

A ampliação dos atendimentos integra as ações da Prefeitura de Anápolis para fortalecer os serviços de saúde e ampliar o acesso da população à reabilitação. A iniciativa busca garantir assistência aos pacientes, favorecer a recuperação funcional e proporcionar mais autonomia e qualidade de vida.