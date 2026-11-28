Espaço também recebeu paisagismo, áreas gramadas e mobiliário urbano, tornando o ambiente mais acolhedor e funcional para os moradores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Após a conclusão dessa etapa, as equipes realizarão a pintura final da quadra, das arquibancadas e dos alambrados, além da instalação da iluminação externa, que integra os serviços necessários para a conclusão da obra.

Melhorias e novas opções de lazer

A reforma com investimento de R$ 438,2 mil, contempla uma área de 1.433,79 metros quadrados. Os recursos são provenientes de contrato de repasse entre a Caixa e o Ministério da Cidadania, com contrapartida do município.

O local já conta com o plantio de grama, além do playground e dos equipamentos da Academia da Terceira Idade, que já foram instalados. As melhorias ampliam as opções de lazer, prática de atividades físicas e convivência para crianças, jovens, adultos e idosos.

O projeto incluiu a recuperação da arquibancada, a instalação de novo alambrado de proteção, a construção de calçadas acessíveis e rampas e a implantação de piso tátil. O espaço também recebeu paisagismo, áreas gramadas e mobiliário urbano, tornando o ambiente mais acolhedor e funcional para os moradores