(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Outra novidade é a previsão de quiosques com espaços destinados à alimentação e de uma área de apoio policial. Na parte ambiental, uma das principais intervenções será o desassoreamento do lago, com a retirada de sedimentos acumulados. Também estão previstas a recuperação do entorno e a revitalização da ponte, além da reforma da pista de caminhada e das calçadas, para melhorar as condições de circulação e acessibilidade.

O projeto inclui a recuperação e a religação das fontes e da cachoeira artificial, estruturas que fazem parte da paisagem do parque. O portal de entrada também será revitalizado, com melhorias na estrutura existente e no paisagismo.

As obras contemplam a reforma dos banheiros, recuperação dos pisos, melhorias no cercamento e modernização da iluminação. Também está prevista a substituição de mobiliário urbano, como bancos e lixeiras.

O Parque

Inaugurado em 1999, o Parque Senador Onofre Quinan possui aproximadamente 93 mil metros quadrados, dos quais cerca de um terço é formado por mata nativa. O espaço é utilizado para caminhadas, atividades físicas, lazer e contato com a natureza.

A revitalização busca recuperar a infraestrutura do parque, preservar suas características ambientais e oferecer melhores condições de segurança, conforto e acessibilidade para a população.