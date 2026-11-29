Protocolo contempla desde o flagrante ou a denúncia de violência até a definição dos encaminhamentos necessários para garantir a segurança e a saúde da vítima (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Conforme o documento, a porta de entrada da Rede Especializada de Atendimento à Mulher é gerenciada pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que recebe tanto mulheres que procuram espontaneamente o serviço quanto aquelas encaminhadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e pela Polícia Científica. No CRAM, todas as mulheres atendidas passam por uma triagem e são encaminhadas aos serviços de suporte e acompanhamento, de acordo com as necessidades identificadas em cada caso.

De acordo com a gerente do CRAM, Lis Resende, a criação do protocolo representa um marco para os serviços de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência.

“Temos o CRAM como o órgão principal dessa rede, onde já acolhemos as mulheres de Anápolis. Agora, todos os atendimentos serão direcionados ao CRAM, e nós vamos encaminhar essas mulheres, acompanhá-las e dar suporte para que percorram toda a nossa rede de proteção, que hoje é uma das mais completas do Estado de Goiás”, destaca.

Segundo a secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais, Jackeline Macedo, o protocolo busca fortalecer o trabalho conjunto entre os órgãos responsáveis pela proteção das mulheres e garantir que as vítimas tenham acesso aos seus direitos.

“Nós tivemos várias reuniões no Ministério Público com todos os setores e órgãos que defendem os direitos das mulheres, todos juntos trabalhando para que esse protocolo, bem como o fluxo, fosse construído de uma maneira que não façamos apenas o acolhimento e o encaminhamento, mas que possamos providenciar também as condições necessárias para que essas mulheres tenham seus direitos assistidos e possam reconstruir uma vida com os seus filhos e familiares de uma forma cada vez mais digna”, explica.

Novo protocolo

O Protocolo Municipal de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência prevê a atuação integrada de diferentes órgãos e instituições. Entre os serviços que compõem a rede estão o Conselho Tutelar, a Casa Abrigo, a OAB, a Defensoria Pública e instituições do terceiro setor. Também integram o fluxo os serviços municipais das áreas de Educação e Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Cadastro Único.

O documento estabelece que o atendimento às vítimas siga um fluxograma que articula a rede de proteção social, o sistema de Justiça, as organizações da sociedade civil, a rede de educação, os serviços de atendimento a casos de violência em flagrante, a rede de saúde e os serviços especializados de atendimento à mulher, além de outros órgãos e equipamentos públicos.

O protocolo contempla desde o flagrante ou a denúncia de violência até a definição dos encaminhamentos necessários para garantir a segurança e a saúde da vítima. O fluxo também orienta os procedimentos durante o inquérito policial e prevê a articulação com os serviços municipais das áreas de assistência social e saúde.