Formação reúne vozes e piano em uma proposta que explora diferentes possibilidades de interpretação, dinâmica e sonoridade (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Com 28 integrantes, sendo 20 bolsistas e oito voluntários, o Coro Sinfônico está sob a direção artística e musical do maestro Rafael Pires. A formação reúne vozes e piano em uma proposta que explora diferentes possibilidades de interpretação, dinâmica e sonoridade. A combinação permite alternar momentos de intensidade, delicadeza e contemplação, valorizando tanto a força coletiva do coro quanto as particularidades de cada composição.

O repertório da temporada percorre diferentes períodos da história da música, da polifonia renascentista ao classicismo, romantismo e obras contemporâneas, além de spirituals e gospel coral. A seleção reúne compositores como Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jacques Arcadelt, Thomas Tallis, Christopher Tye, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert e César Franck.

A proposta do Música na Igreja também considera as características dos espaços que recebem as apresentações. Arquitetura, acústica e ambientação dos templos integram a experiência, com uma preparação específica para cada local. Em Lumen Sacrum, expressão associada a “luzes sagradas”, a música dialoga com o ambiente religioso e propõe uma escuta que vai além dos palcos tradicionais, aproximando o público da música coral e do trabalho artístico desenvolvido pelo grupo.