Reconhecimentos destacam o trabalho das equipes de Tecnologia da Informação e Inovação, em parceria com diferentes áreas da Administração (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Desenvolvido pela equipe de Tecnologia e Inovação da Prefeitura, o 360 Anápolis ficou entre os finalistas do Prêmio Infosfera, que recebeu 113 inscrições de todo o país. A premiação reconhece boas práticas de gestão da informação no setor público e considera aspectos como qualidade técnica, impacto e possibilidade de replicação em outras instituições.

O 360 Anápolis integra serviços e processos da administração municipal em uma plataforma digital. Com ela, diferentes setores podem realizar procedimentos que antes dependiam de documentos físicos, sistemas separados ou serviços contratados de terceiros. Entre as funcionalidades estão serviços relacionados à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), à Fiscalização de Posturas, ao IPTU, ao ITBI, ao Programa Construindo Sonhos e ao Menor Aprendiz.

Iniciado em fevereiro de 2025, o 360 Anápolis também contribui para reduzir despesas com tecnologia. A plataforma diminui a necessidade de contratos terceirizados e de novas contratações de softwares. A economia estimada com a iniciativa é de R$ 330 mil por mês.

Na Rede Goiana de Laboratórios de Inovação, Anápolis conquistou o primeiro lugar na Faixa 1. A iniciativa estimula a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções para desafios da administração pública. A classificação garantiu ao município R$ 50 mil para implementar melhorias de acessibilidade no aplicativo Conecta Anápolis, especialmente para pessoas com deficiência visual.

Já no Cidades + Inteligentes, promovido pelo Ministério das Cidades, Anápolis foi selecionada entre 74 municípios inscritos. Vinte e duas cidades chegaram à etapa final. O projeto oferece assessoria técnica para apoiar estratégias de transformação digital urbana, com ações em áreas como governança, mobilidade inteligente, adaptação climática e segurança de dados.

Os reconhecimentos destacam o trabalho das equipes de Tecnologia da Informação e Inovação, em parceria com diferentes áreas da Prefeitura. A administração municipal também vem incorporando inteligência artificial como ferramenta de apoio ao desenvolvimento e à manutenção de softwares, buscando aumentar a eficiência e a autonomia das equipes e fortalecer a governança sobre as soluções produzidas. As iniciativas contribuem para modernizar a gestão, integrar serviços, reduzir custos e ampliar o acesso da população aos serviços públicos digitais.