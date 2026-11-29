Outra medida importante é a vacinação contra a dengue, que está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

O resultado de Anápolis ocorre em meio à intensificação das estratégias de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Entre as ações desenvolvidas pela Prefeitura estão os mutirões realizados aos fins de semana pelas equipes de combate às endemias. A iniciativa ampliou o alcance das visitas domiciliares e permitiu que os agentes chegassem a imóveis que antes não estavam sendo vistoriados, principalmente em situações em que os moradores não eram encontrados durante a semana.

Durante os mutirões, os profissionais identificam e eliminam possíveis criadouros, com retirada de pneus e outros recipientes que podem acumular água. A ampliação do trabalho de campo também permite orientar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a reprodução do mosquito.

Outra estratégia adotada é o Método Wolbachia, que utiliza uma bactéria natural para reduzir a capacidade do Aedes aegypti de transmitir os vírus da dengue, zika e chikungunya. Em Anápolis, onde foram instalados mais de 17 mil baldinhos verdes, a tecnologia é aplicada por meio da Disseminação de Ovos (DLOs), com dispositivos que contêm ovos do mosquito com a bactéria. Depois que os mosquitos se desenvolvem e se reproduzem, a Wolbachia é transmitida às novas gerações, contribuindo para o controle dessas doenças.

Responsabilidade de todos

Mesmo com a redução dos casos, a Prefeitura reforça que o combate à dengue precisa continuar e depende da participação de toda a população. Muitos criadouros estão dentro das próprias residências e podem ser eliminados com cuidados simples. A orientação é reservar alguns minutos da semana para verificar quintais, calhas, caixas-d’água, vasos de plantas, ralos e qualquer recipiente que possa acumular água. Receber os agentes de endemias e permitir a vistoria dos imóveis também são atitudes fundamentais.

Outra medida importante é a vacinação contra a dengue, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Os responsáveis devem procurar uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal e garantir a imunização desse público.