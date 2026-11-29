Ações fazem parte do trabalho contínuo para conservar a malha viária, recuperar trechos danificados e proporcionar melhores condições de mobilidade à população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre os locais atendidos estão a Avenida Brasil Sul, Avenida Fernando Costa, Avenida Presidente Kennedy e Avenida Divino Pai Eterno, além dos bairros Jundiaí, Maracanã, Santa Cecília, Florença, Bom Sucesso, Jardim América, Vila Formosa, Filostro Machado, Boa Vista, Itamaraty, Jardim Alvorada, Jardim das Américas, Jardim Primavera, Guanabara, Santo Antônio, Paraíso, JK e Campos Elísios.

Os serviços contemplaram os residenciais Ayrton Senna, Copacabana, Leblon, Flamboyant, Buritis, Flor do Cerrado, Parque Residencial das Flores, Santo Expedito, Morumbi, Morada Nova, Summerville, Residencial do Sol, Ipanema, Shangrilá e Centro. A programação incluiu ainda os setores Alexandrina e Verona, além do Parque São João, Parque Brasília, Parque São Jerônimo, Vila Industrial, Vila Jaiara e Nova Vila Jaiara.

Outras frentes de trabalho atenderam a Cidade Jardim, Residencial Cerejeiras, Jardim das Primaveras, Jardim Alexandrina, Jardim Progresso, Jardim das Oliveiras, Parque Onofre Quinan, Parque das Primaveras, Parque dos Pirineus, Anápolis City e bairro da Lapa.

A manutenção asfáltica chegou ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), ao distrito de Souzânia, à região da Rodoviária e ao Anexo Itamaraty, além de Mônica Braga, Adriana Parque, Jandaia e da região do Estragado.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Prefeitura de Anápolis para conservar a malha viária, recuperar trechos danificados e proporcionar melhores condições de mobilidade à população. O município mantém equipes nas ruas para atender às demandas de manutenção e cuidar da infraestrutura urbana.