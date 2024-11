Baldy reúne 168 prefeitos goianos e destaca avanços em habitação e infraestrutura no Conecta Prefeitos

Evento que contou com a participação de cerca de 500 pessoas teve o objetivo de fortalecer o diálogo com os municípios e alinhar ações estratégicas para o próximo mandato

Em uma demonstração de força política e articulação, o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, reuniu, nesta segunda-feira (18/11), quase 70% dos prefeitos goianos em um único evento. O Conecta Prefeitos, realizado no auditório da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego), em Goiânia, contou com a presença de 168 gestores municipais e cerca de 500 participantes. A iniciativa, promovida pelas Agências Goianas de Habitação (Agehab) e de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), teve como objetivo fortalecer o diálogo com os municípios e alinhar ações estratégicas para o próximo mandato.

Alexandre Baldy destacou a relevância política do evento, que reuniu gestores recém-eleitos e reeleitos para apresentar o portfólio de programas do Governo de Goiás. “A presença de tantos prefeitos reforça a credibilidade e o compromisso da gestão de Ronaldo Caiado em oferecer soluções concretas para as demandas municipais. Esse alinhamento permitirá que os prefeitos comecem seus mandatos de forma ágil e bem estruturada, atendendo às necessidades da população,” afirmou Baldy.

O presidente também ressaltou o impacto do programa habitacional Casas a Custo Zero, um marco inédito no Brasil, e destacou a importância de oferecer moradias dignas às famílias mais vulneráveis. “Goiás é o único estado brasileiro que possui um programa dessa magnitude. Já entregamos 3 mil unidades habitacionais, temos outras 4 mil em construção, e ainda planejamos iniciar mais 3 mil em 2025. Isso só é possível graças à união de esforços entre o governo estadual e os municípios,” disse ele.

O programa Pra Ter Onde Morar, espinha dorsal da política habitacional goiana, inclui ações como Aluguel Social, Crédito Parceria e Regularização Fundiária, ampliando o acesso à moradia para milhares de famílias. Baldy enfatizou que a adesão dos prefeitos às iniciativas estaduais é essencial para a execução eficiente dessas políticas. “Quando prefeitos e governos trabalham juntos, quem ganha é a população. Esse evento demonstra a força da gestão Caiado e sua capacidade de mobilizar lideranças em torno de um objetivo comum: melhorar a qualidade de vida das pessoas,” afirmou Baldy.

Além da habitação, o programa Goiás em Movimento, da Goinfra, foi outro destaque do encontro, com ações voltadas para infraestrutura urbana, manutenção de estradas vicinais e outros serviços essenciais. Pedro Sales, presidente da Goinfra, destacou que quase todos os municípios goianos já foram atendidos pelo programa.

“O Conecta Prefeitos consolida o papel do governador Ronaldo Caiado como um líder comprometido com a integração entre estado e municípios, demonstrando a força política de uma gestão focada em resultados e transformação social.

Essa participação expressiva de prefeitos é uma prova do reconhecimento ao trabalho sério que temos feito por Goiás. Juntos, estamos construindo um estado mais justo e desenvolvido para todos,” concluiu Sales.