Na comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2018, a queda chega a 75,8% em homicídios dolosos, por exemplo (Foto: André Saddi e Romullo Carvalho)

Publicado: 09.07.2024

Dados divulgados nesta segunda-feira (08/07) pelo Governo de Goiás ressaltam a forte redução dos indicadores de criminalidade na capital do estado. Na comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2018, a queda chega a 75,8% em homicídios dolosos, por exemplo.

Para o governador Ronaldo Caiado, os resultados são fruto do investimento do estado na segurança pública e do esforço dos profissionais da área.

“A garra com que os profissionais fazem a nossa segurança é algo que me emociona a cada dia. Tenho orgulho de ser comandante em chefe da melhor segurança pública do país”, afirmou Caiado, durante o evento de divulgação dos dados coletados pelo Observatório de Segurança Pública, realizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Governador Ronaldo Caiado durante anúncio de queda nos indicadores de criminalidade: “Orgulho de comandar a melhor segurança pública do país” (Foto: André Saddi e Romullo Carvalho)

QUEDA EXPRESSIVA NOS INDICADORES DE CRIMINALIDADE

De acordo com o Observatório de Segurança Pública, órgão ligado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), houve um recuo expressivo dos crimes ligados ao patrimônio em Goiânia. Roubos e furtos de veículos, por exemplo, caíram 95,2% e 74,6%, respectivamente. No primeiro semestre de 2018 foram contabilizados 1.918 roubos de veículos. Nos primeiros seis meses deste ano, 92. No caso dos furtos, as ocorrências passaram de 1.621 para 412.

A capital também percebeu forte diminuição de roubos e furtos a transeuntes. Foram 9.479 registros de roubos no primeiro semestre de 2018. No mesmo período deste ano, 984 — queda de 89,6%. Enquanto isso, os furtos passaram de 10.575 para 827 – queda de 92,2%, na comparação entre os dois períodos.

Além de roubos e furtos a residências, que caíram 86,6% e 49,5%, respectivamente, vale destacar ainda a variação negativa dos roubos a comércio, que recuaram 89,8%. Roubos de cargas e roubos a instituições financeiras foram simplesmente zerados. Diferente do primeiro semestre de 2018, não houve registros de ocorrências destas modalidades de crimes no primeiro semestre de 2024.

“Se Goiânia vai bem, o estado vai bem”, resumiu o secretário de Segurança Pública, Renato Brum. O titular da SSP-GO destacou a expressiva redução dos indicadores de criminalidade na capital, como em homicídios dolosos, femicídios (-71,4%) e roubos a instituições financeiras. Ele parabenizou os auxiliares e garantiu: “Vamos continuar fazendo a melhor segurança pública do país”.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás