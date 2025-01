1º Fórum do Esporte Anapolino é finalizado com novidades para a cidade

Evento contou com titulação de conselheiros, que auxiliarão no desenvolvimento das atividades no município (Foto: Paulo de Tarso)

O último dia do 1º Fórum do Esporte Anapolino contou com uma novidade especial: a cerimônia de titulação dos Conselheiros Notáveis do Esporte. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), no Teatro Municipal. Os novos conselheiros agora poderão participar de reuniões frequentes para abordar assuntos como políticas esportivas e projetos em andamento, além de compartilhar experiências com profissionais do esporte da cidade. Segundo o diretor de Esportes, Iransé Oliveira, o evento superou as expectativas e a criação de um conselho com experiência na área será um diferencial para o desenvolvimento de atividades. “Durante o evento, várias coisas que podem ser analisadas foram apresentadas. O Conselho é formado por pessoas que têm experiência. Acredito que seja a primeira vez que há um conselho tão experiente como esse, com pessoas que conhecem a área há muito tempo”, afirmou. A programação começou na quinta-feira (16), com palestras, coffee break e diálogos entre a população e líderes esportivos anapolinos.