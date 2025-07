Junta Médica do Detran será realizada a cada 15 dias em Anápolis

Vereadores e especialistas participaram da primeira junta médica ao lado do presidente do Detran Delegado Valdir

Primeira junta se reuniu na última quarta-feira e avaliou cerca de 30 candidatos a benefícios do PCD

A primeira Junta Médica Especial do Detran para avaliação de pessoas com deficiência foi realizada em Anápolis no dia 2 de julho, quarta-feira última, marcando o início de uma nova fase na oferta de serviços especializados para a população do município e região. A ação atendeu cerca de 30 pessoas apenas nesta primeira edição, e será realizada duas vezes por mês, conforme planejamento da autarquia.

A iniciativa, que vinha sendo aguardada há meses, é resultado de articulação entre a presidência do Detran-GO e a Camara Municipal de Anápolis. Segundo a especialista em benefícios PCD, Pâmela Rezende, da Resoluta Soluções, o atendimento local tem o objetivo de facilitar o processo de obtenção ou renovação da CNH Especial, evitando o deslocamento dos candidatos até Goiânia, como ocorria anteriormente. “Há anos lutamos para que Anápolis fosse contemplada com essa Junta. Esse primeiro atendimento foi uma vitória construída com diálogo, respeito e compromisso. Agora, as pessoas com deficiência poderão ser avaliadas na sua própria cidade, com mais dignidade e sem os transtornos de longos deslocamentos.”

Para o presidente do Detran, Delegado Valdir, a presença da Junta Médica em Anápolis representa um avanço expressivo na política de acessibilidade e descentralização dos serviços. Ele acompanhou pessoalmente os trabalhos da primeira edição. “Essa conquista é um grande ganho, não apenas para a cidade de Anápolis, mas também para o próprio Detran, que tem na eficiência e no respeito ao cidadão os seus maiores objetivos,” afirmou.

Serviços

A Junta Médica é formada por profissionais especializados, entre médicos do trabalho, clínicos e peritos que avaliam as condições de saúde dos candidatos à CNH, com foco nas especificidades das pessoas com deficiência física, auditiva ou com limitações que exigem adaptações veiculares. O processo de avaliação segue critérios técnicos e legais, e a presença da Junta em Anápolis traz mais celeridade, acolhimento e humanização ao processo.

Além de ampliar o acesso e facilitar a vida de quem precisa da CNH Especial, a presença periódica da Junta deve impactar positivamente nos números de inclusão e autonomia das pessoas com deficiência da região. A expectativa é de que, com duas edições por mês, seja possível zerar a fila de espera e tornar o atendimento permanente em Anápolis, consolidando a cidade como referência regional em acessibilidade.

As próximas datas da Junta Médica Especial serão divulgadas nas redes sociais da Resoluta Soluções e no site do Detran-GO. Os interessados devem buscar agendamento prévio no site oficial do Detran-GO ou diretamente na sede local. O serviço é gratuito e voltado exclusivamente para candidatos e condutores que precisam da avaliação médica especial para fins de habilitação.