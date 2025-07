Anápolis faz parte dos 25 municípios escolhidos no país para participar de oficina sobre o meio ambiente

Escolha de Anápolis para esta edição demonstra a relevância do município em comparação com outras cidades do país (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento contou com a presença de profissionais do Ministério do Meio Ambiente, que abordaram diversos temas e promoveram o diálogo entre os participantes. O momento contou com orientações sobre a importância do Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM), uma ferramenta que orienta o planejamento do uso do solo de forma sustentável, contribuindo para a preservação dos recursos naturais, a prevenção de riscos e a adaptação às mudanças climáticas.

O projeto ZAM tem como objetivo aplicar conhecimentos voltados à integração entre políticas públicas urbanas e ambientais, além de fomentar o desenvolvimento sustentável e fornecer subsídios técnicos relacionados ao uso do solo, considerando suas fragilidades e potencialidades ambientais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a escolha de Anápolis para esta edição demonstra a relevância do município em comparação com outras cidades do país.