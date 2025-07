Semana da Arte Sacra Sant’Anna integra comemorações dos 118 anos de Anápolis

Iniciativa busca valorizar a produção artística local e proporcionar ao público uma experiência de reflexão e contemplação por meio da arte sacra (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A iniciativa busca valorizar a produção artística local e proporcionar ao público uma experiência de reflexão e contemplação por meio da arte sacra. A mostra reunirá obras de artistas contemporâneos que exploram o sagrado por meio de formas, cores e espiritualidade, promovendo um diálogo entre tradição e modernidade.

“A Semana de Arte Sacra Sant’Anna é um convite à sensibilidade. Mais do que uma exposição, é uma vivência cultural que conecta o público à história, à fé e à expressão artística”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, o maestro Rafael Pires.

Participam da mostra os artistas Antônio Sibasolly, Jaísa Padilha, José Loures, Silvio Morais, Sônia Santos, Victor Hugo Romero, Walter Welington e Zeila Rodrigues Alves. Cada um traz uma abordagem singular sobre o tema, enriquecendo a diversidade estética e espiritual do evento.

A exposição estará aberta para visitação até o dia 29 de julho, com entrada gratuita. A Semana da Arte Sacra Sant’Anna integra o calendário de eventos comemorativos do aniversário de Anápolis, reafirmando o compromisso da Prefeitura com o incentivo à cultura e à valorização das manifestações artísticas no município.