Prefeitura lançará em fevereiro selo que garante qualidade de produtos de origem animal

13 de novembro de 2025
feira

Implementação do selo representa um avanço nas ações de incentivo aos pequenos empreendedores e reflete o cuidado com a qualidade dos produtos oferecidos à população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Anápolis passará a contar com um selo próprio que visa garantir a valorização e a certificação da qualidade de produtos de origem animal. O Selo de Inspeção Municipal (SIM) será voltado para empreendedores que produzem alimentos de origem animal, como ovos, mel, leite, carnes, pescados, queijos e derivados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, o lançamento do novo selo está previsto para fevereiro de 2026. A data marcará o início do atendimento aos produtores, além da análise e certificação dos produtos que receberão o selo.

O SIM trará benefícios tanto para os consumidores, que terão a garantia da qualidade dos alimentos, quanto para os produtores, que passarão a ter valor agregado em seus negócios, possibilitando a expansão das vendas para outros mercados.

Segundo o diretor de Indústria e Comércio, Maurício Rosa, a implementação do selo representa um avanço nas ações de incentivo aos pequenos empreendedores e reflete o cuidado com a qualidade dos produtos oferecidos à população.

“Queremos oferecer ao consumidor mais segurança sobre a forma como os alimentos são preparados, garantindo qualidade. Ao mesmo tempo, o produtor merece o reconhecimento desse zelo”, explicou o diretor.

