Prefeitura lançará em fevereiro selo que garante qualidade de produtos de origem animal

Implementação do selo representa um avanço nas ações de incentivo aos pequenos empreendedores e reflete o cuidado com a qualidade dos produtos oferecidos à população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, o lançamento do novo selo está previsto para fevereiro de 2026. A data marcará o início do atendimento aos produtores, além da análise e certificação dos produtos que receberão o selo.

O SIM trará benefícios tanto para os consumidores, que terão a garantia da qualidade dos alimentos, quanto para os produtores, que passarão a ter valor agregado em seus negócios, possibilitando a expansão das vendas para outros mercados.

Segundo o diretor de Indústria e Comércio, Maurício Rosa, a implementação do selo representa um avanço nas ações de incentivo aos pequenos empreendedores e reflete o cuidado com a qualidade dos produtos oferecidos à população.

“Queremos oferecer ao consumidor mais segurança sobre a forma como os alimentos são preparados, garantindo qualidade. Ao mesmo tempo, o produtor merece o reconhecimento desse zelo”, explicou o diretor.