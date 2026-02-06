Projeto de Antônio Gomide que propõe Dia Estadual das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos vira lei

O projeto do deputado estadual Antônio Gomide (PT) que propõe a instituição do Dia Estadual das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos em Goiás virou lei. Com a sanção, publicada no Diário Oficial do dia 30 de janeiro, a lei estabelece que a data será celebrada anualmente em 1º de novembro.

Antônio Gomide argumenta que o objetivo da lei é reconhecer a importância dessas instituições no fortalecimento das políticas públicas de saúde, sensibilizar a sociedade sobre seu papel na prestação de serviços e incentivar a cooperação com o poder público para aprimorar os atendimentos à população. Além disso, o parlamentar destaca a atuação dessas entidades como complemento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a sanção, a data passa a integrar o calendário oficial do Estado de Goiás, permitindo que o poder público promova e apoie atividades comemorativas, educativas e de divulgação.

“A escolha do dia 1º de novembro para essa homenagem é simbólica, pois coincide com o início da construção da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, em 1936. Desde então, essa instituição tem prestado serviços à população goiana, tornando-se um marco no atendimento à saúde no Estado”, justifica Antônio Gomide.