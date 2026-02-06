Projeto de Antônio Gomide que propõe Dia Estadual das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos vira lei
Antônio Gomide argumenta que o objetivo da lei é reconhecer a importância dessas instituições no fortalecimento das políticas públicas de saúde, sensibilizar a sociedade sobre seu papel na prestação de serviços e incentivar a cooperação com o poder público para aprimorar os atendimentos à população. Além disso, o parlamentar destaca a atuação dessas entidades como complemento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Com a sanção, a data passa a integrar o calendário oficial do Estado de Goiás, permitindo que o poder público promova e apoie atividades comemorativas, educativas e de divulgação.
“A escolha do dia 1º de novembro para essa homenagem é simbólica, pois coincide com o início da construção da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, em 1936. Desde então, essa instituição tem prestado serviços à população goiana, tornando-se um marco no atendimento à saúde no Estado”, justifica Antônio Gomide.