Rede goiana de franquias amplia atuação no estado com unidade conceito em Anápolis

Led´s Íntima inaugura em fevereiro na região central da cidade

A cidade de Anápolis recebe uma nova unidade da Led’s Íntima, rede de lingerie e moda praia originária de Goiás. Com inauguração prevista para dia 11 de fevereiro, a abertura reforça o plano de crescimento da marca, que aposta em praças com forte potencial econômico e perfil estratégico para o varejo, tanto no estado quanto em outras regiões do país. Atualmente, a rede conta com 18 lojas em operação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso, e a previsão é encerrar o ano com, ao menos, 36 unidades em funcionamento.

Com mais de 27 anos de atuação, a empresa 100% brasileira se destaca pelo modelo de negócio estruturado, pelo suporte aos franqueados e pelo reconhecimento junto ao público consumidor. O portfólio da marca reúne mais de três mil produtos, desenvolvidos para valorizar a diversidade de corpos e preferências pessoais em diferentes momentos da vida.

“A cidade de Anápolis é a terceira maior do estado e, para nós, é uma conquista inaugurar nossa unidade modelo em um ponto de grande visibilidade. Com a operação, também contribuiremos para esse importante polo econômico, por meio da geração de empregos diretos e indiretos, além do fortalecimento do comércio local”, afirma Gabriel Eduardo, diretor de planejamento estratégico e novos negócios da Led’s Íntima.

O plano de expansão da rede prevê alcançar 50 lojas em operação nos próximos cinco anos. “Estamos preparados para um novo momento, com crescimento regional e expansão para outras capitais, sempre prezando pelo padrão de qualidade e atendimento que são nossos principais diferenciais”, completa Gabriel.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de moda registrou crescimento de 11,4% no segundo trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.