Prefeitura de Anápolis realiza mais de 2,4 milhões de m² de roçagem em lotes particulares em 2025

Zeladoria destaca que manter o lote limpo é obrigação legal e contribui para a saúde pública (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com a proximidade do período chuvoso, em que aumentam os riscos de proliferação do mosquito da dengue, aparecimento de animais peçonhentos e acúmulo de sujeira, a Administração Municipal reforça a importância da limpeza regular dos terrenos. A falta de cuidado afeta toda a vizinhança e exige da Prefeitura uma atuação que poderia estar voltada exclusivamente aos espaços públicos.

“É fundamental que cada proprietário cumpra sua responsabilidade de manter o lote limpo. Quando isso não acontece, o mato avança, gera riscos à saúde e à segurança, e a Prefeitura é obrigada a intervir. Mas todo esse trabalho é cobrado do dono do terreno, conforme a legislação”, afirma o secretário de Obras, Thiago de Sá.

Segundo o Código de Posturas Municipal (Lei Complementar nº 279/2012), quando a vegetação ultrapassa a altura permitida e o proprietário não atende às notificações, a Prefeitura pode realizar a roçagem e aplicar multa de R$ 3,00 por metro quadrado e o custeio do serviço executado, no valor de R$ 2,50 por metro quadrado.

A Subsecretaria de Zeladoria, que executa as roçagens, reforça que manter o lote limpo é uma atitude simples que previne problemas para toda a comunidade e evita cobranças futuras. A Prefeitura orienta que os proprietários realizem a manutenção com regularidade, especialmente agora, no início das chuvas.